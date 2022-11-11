С 11 ноября музей-заповедник «Александровская слобода» участвует в новом проекте Центра пропаганды изобразительного искусства (г. Владимир) «Призвание сохранять искусство».

С 11 ноября музей-заповедник «Александровская слобода» участвует в новом проекте Центра пропаганды изобразительного искусства (г. Владимир) «Призвание сохранять искусство». Это персональная выставка художника-реставратора Светланы Красулиной, приуроченная к юбилею мастера. Статусные экспонаты «собрались» из музеев Владимира, Александрова, Мурома, Коврова и частных коллекций. Выставка изобилует раритетами, «возрожденными» Светланой Вячеславовной и ее учениками. Посетители увидят иконы и живописные полотна после реставрации, а также сравнительную фотофиксацию того, как предметы выглядели до и во время проведения работ.На выставку в Центр ИЗО из «Слободы» отправились восстановленные С. Красулиной изобразительные работы XVIII-XIX вв. – две иконы и две картины, одна из которых «Портрет неизвестного», написанная в Российской империи в кон. XVIII века неизвестным художником. Изображен на ней, судя по костюму и прическе, знатный поляк.В презентации, которая пройдет сегодня, примет участие директор музея-заповедника «Александровская слобода» А.С. Петрухно: «Светлана Красулина сотрудничает с нашим музеем уже больше двадцати лет. За это время ею отреставрировано более 30 полотен. Самые значимые – парсуна «Иван IV» (XVII в.), картина «Галантная сцена» (XVII в.) художника из Фландрии Кристофа ван дер Ламена и того же времени житийные иконы Стефана Махрищского и Сергия Радонежского. За годы сотрудничества мы стали не просто партнерами, а настоящими коллегами в полном смысле – мы все считаем ее «нашей», слободской!».На выставке, которая будет работать до 11 декабря, сделан акцент на преемственность и связь поколений. Первый комплекс посвящен учителям Светланы Вячеславовны – известным художникам-реставраторам О.М. Ревину и А.П. Некрасову, есть и работы ее студентов.