Такая опция доступна только в 6% проектов.

Такая опция доступна только в 6% проектов.В столичных апарт-комплексах сложно найти лоты с меблировкой. Такая опция предлагается только в семи из 113 проектов, находящихся в реализации в Москве.В частности, апартаменты с мебелью доступны в комплексах «» и «» от группы «Самолет». Аналогичное предложение действует в проектах New Form в Кузьминках и Очаково-Матвеевское от застройщика Pioneer Finance.В центре города можно приобрести лоты с мебелью в элитном проекте от KR Properties. Также меблированные апартаменты доступны в недавно анонсированном проекте Izzzi на Садовнической улице от питерского застройщика Orange Group.Апартаменты с полной отделкой, но без мебели встречаются на столичном рынке значительно чаще. Такие лоты предлагаются в 41 апарт-комплексе.Спрос на апартаменты в Московском регионе продолжает снижаться. В подмосковных апарт-комплексах с начала года было реализовано менее 1,2 тыс. лотов – на 21,5% меньше, чем годом ранее. Потеря застройщиков в выручке составила 1,2 млрд рублей.