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<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2022-centr-moya-rabota-pomozhet-moskvicham-stat-partnerami-krupnogo-servisa-dostavki.html" target="_blank">Центр Моя работа поможет москвичам стать партнерами крупного сервиса доставки</a> - Городской центр занятости Моя работа совместно с онлайн-сервисом доставки СберМаркет запускают проект по подбору самозанятых. Соискателям помогут стать партнерами компании.