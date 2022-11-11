Нет отопления? Не ждите, а сообщайте о проблеме в управкомпанию. Скоро теплая погода сменится холодами. В Госжилинспекции дали совет жителям региона. Сообщать о возникшей проблеме

Нет отопления? Не ждите, а сообщайте о проблеме в управкомпанию. Скоро теплая погода сменится холодами. В Госжилинспекции дали совет жителям региона. Сообщать о возникшей проблеме желательно письменно. Отреагировать обязана аварийно-диспетчерская служба, подчёркивают в надзорном органе. Если не реагирует управкомпания – жалуйтесь. Елена Андреева, начальник Госжилинспекции области Однозначно неправильно себя ведет управляющая организация, аварийно-диспетчерская служба управляющей