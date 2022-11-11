В столице уже два года действует система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Искусственный интеллект делает диагностический процесс эффективнее и ускоряет лечение.

В столице уже два года действует система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Искусственный интеллект делает диагностический процесс эффективнее и ускоряет лечение.Нейросеть анализирует данные о здоровье пациента и предлагает врачу один из наиболее вероятных диагнозов. После этого система формирует перечень дополнительных консультаций и исследований.Окончательное решение по дальнейшему лечению остается за врачом. За два года система помогла терапевтам столичных поликлиник поставить более 7,5 миллиона предварительных диагнозов.В пресс-службе комплекса социального развития Москвы отметили, что благодаря искусственному интеллекту время назначения диагностических исследований сократилось в 10 раз. Об этом сообщает портал mos.ru.Возможности цифрового ассистента постоянно совершенствуются. Теперь нейросеть опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.Цифровой помощник доступен рентгенологам в 150 медицинских учреждениях, включая детские. В распоряжении врачей около 40 сервисов, которые работают по 17 направлениям.Здравоохранение – одна из самых крупных статей расходов бюджета Москвы. В следующем году на программу "Столичное здравоохранение" выделят более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 900 миллиардов. Подробнее – в "Дни.ру".