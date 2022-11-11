Ленинский районный суд назначил дату рассмотрения уголовного дела о смерти роженицы Анны Бобриковой в отношении врача-акушера и главврача Областного перинатального центра на 24 ноября в

Ленинский районный суд назначил дату рассмотрения уголовного дела о смерти роженицы Анны Бобриковой в отношении врача-акушера и главврача Областного перинатального центра на 24 ноября в 11:00. Напомним, Анна Бобрикова скончалась в 2016 году. Помимо причинения смерти по неосторожности, врачей обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и служебном подлоге. Врач-акушер не выполнила необходимую экстренную операцию, что привело