В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики, Александр Ремига, президент региональной ТПП Иван Аксёнов.
9 ноября 2022г. в рамках Дня клиента на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимирской области заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Иван Янин провёл очный прием потребителей энергокомпании. В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики, Александр Ремига, президент региональной ТПП Иван Аксёнов.
Посетившие встречу граждане, представители малого, среднего и крупного предпринимательства смогли задать все интересующие вопросы, касающиеся технологического присоединения к сетям филиала «Владимирэнерго», надежности электроснабжения, качества и учёта электроэнергии. Потребители смогли получить исчерпывающие ответы от руководителя энергокомпании. Отдельные вопросы, требующие более глубокой проработки, были взяты директором филиала «Владимирэнерго» «на карандаш», определены предварительные сроки их решения.
Иван Янин отметил: «Следуя клиентоориентированному подходу, мы готовы к любым форматам взаимодействия с нашими потребителями, открыты для диалога в целях эффективного решения всех задач, связанных с обеспечением электроснабжения и технологического присоединения к сетям».
Очный приём физических и юридических лиц заместителем генерального директора - директором филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» будет проводится еженедельно по средам в ТПП Владимирской области с 10 до 17 часов. Предварительная запись по телефонам: 8-910-677-02-64, 8-962-173-66-96.