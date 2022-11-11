В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики, Александр Ремига, президент региональной ТПП Иван Аксёнов.

9 ноября 2022г. в рамках Дня клиента на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимирской области заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Иван Янин провёл очный прием потребителей энергокомпании. В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя губернатора, курирующего вопросы промышленности и экономической политики, Александр Ремига, президент региональной ТПП Иван Аксёнов.Посетившие встречу граждане, представители малого, среднего и крупного предпринимательства смогли задать все интересующие вопросы, касающиеся технологического присоединения к сетям филиала «Владимирэнерго», надежности электроснабжения, качества и учёта электроэнергии. Потребители смогли получить исчерпывающие ответы от руководителя энергокомпании. Отдельные вопросы, требующие более глубокой проработки, были взяты директором филиала «Владимирэнерго» «на карандаш», определены предварительные сроки их решения.Иван Янин отметил: «Следуя клиентоориентированному подходу, мы готовы к любым форматам взаимодействия с нашими потребителями, открыты для диалога в целях эффективного решения всех задач, связанных с обеспечением электроснабжения и технологического присоединения к сетям».Очный приём физических и юридических лиц заместителем генерального директора - директором филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» будет проводится еженедельно по средам в ТПП Владимирской области с 10 до 17 часов. Предварительная запись по телефонам: 8-910-677-02-64, 8-962-173-66-96.