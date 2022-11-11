СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя регионального УМВД, обвиняемого в растрате более 5 млн рублей и фальсификации

СледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя регионального УМВД, обвиняемого в растрате более 5 млн рублей и фальсификации доказательств. По версии следствия, в декабре 2019 в ходе обыска квартиры подозреваемого в грабеже, оперативники изъяли более 14 тысяч долларов США и 50 тысяч евро, что составляет более 5,4 миллионов рублей. Следователь