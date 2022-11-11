16 ноября в 10:00 на заседании Совета народных депутатов города Владимира пройдет голосование за нового главу областного центра. Об этом в своих соцсетях сообщил заместитель председателя

16 ноября в 10:00 на заседании Совета народных депутатов города Владимира пройдет голосование за нового главу областного центра. Об этом в своих соцсетях сообщил заместитель председателя Совета народных депутатов Сергей Киселев. На должность мэра, напомним, претендуют четыре кандидата: – вице-спикер Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов; – глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов; – замдиректора депэкономразвития