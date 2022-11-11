На прошедших 8 ноября выборах в конгресс США победу одержали два мертвых кандидата. На странные результаты голосования обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На прошедших 8 ноября выборах в конгресс США победу одержали два мертвых кандидата. На странные результаты голосования обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В штате Пенсильвания победу одержал кандидат от Демократической партии Тони ДеЛука. Он набрал 85% голосов.
При этом ДеЛука скончался еще до выборов, в начале октября. Имя умершего не стали убирать из бюллетеня, отметил Володин.
"Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник", – сообщил спикер в своем .
Аналогичный случай произошел в штате Теннеси. Там победу одержала член Демпартии Барбара Купер. Женщина умерла в октябре.
Подобные примеры доказывают, что продвигаемые Вашингтоном стандарты ничего не стоят, считает Володин. По мнению спикера, американская политическая система "в прямом смысле слова мертва".
"Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", – констатировал председатель ГД.
Ранее Володин предрек . Доверие американцев к власти подтачивает отсутствие прозрачности и контроля за выборами, полагает спикер.