На прошедших 8 ноября выборах в конгресс США победу одержали два мертвых кандидата. На странные результаты голосования обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прошедших 8 ноября выборах в конгресс США победу одержали два мертвых кандидата. На странные результаты голосования обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.В штате Пенсильвания победу одержал кандидат от Демократической партии Тони ДеЛука. Он набрал 85% голосов.При этом ДеЛука скончался еще до выборов, в начале октября. Имя умершего не стали убирать из бюллетеня, отметил Володин."Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник", – сообщил спикер в своем .Аналогичный случай произошел в штате Теннеси. Там победу одержала член Демпартии Барбара Купер. Женщина умерла в октябре.Подобные примеры доказывают, что продвигаемые Вашингтоном стандарты ничего не стоят, считает Володин. По мнению спикера, американская политическая система "в прямом смысле слова мертва"."Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", – констатировал председатель ГД.Ранее Володин предрек . Доверие американцев к власти подтачивает отсутствие прозрачности и контроля за выборами, полагает спикер.