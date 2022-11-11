Стала известна предварительная дата голосования депутатов по выбору нового мэра Владимира. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель председателя владимирского Горсовета Сергей

Стала известна предварительная дата голосования депутатов по выбору нового мэра Владимира. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель председателя владимирского Горсовета Сергей Киселев. Совету народных депутатов предстоит выбрать из 4 кандидатов. Пост с соответствующей информацией появился на его личной страничке накануне – 10 ноября примерно в 18:30. Из информации на страничке Сергея Киселева в социальной