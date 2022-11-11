Дарья Пынзарь поделилась семейными разборками.
Дарья Пынзарь поделилась семейными разборками.
Экс-участница телепроекта
"Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей в
своей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта Сергеем
Пынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.
Характеры у
мальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент и
упрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем не
менее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.
Так, наследники
занимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователи
отметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки.
"Последние
полгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастает
в настоящую", — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатывать
друг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе.
Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.
Поклонники часто интересуются,
хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать эту
тему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, к
которой она пока не готова.