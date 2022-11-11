Дарья Пынзарь поделилась семейными разборками.

Дарья Пынзарь поделилась семейными разборками.Экс-участница телепроекта"Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей всвоей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта СергеемПынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.Характеры умальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент иупрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем неменее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.Так, наследникизанимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователиотметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки."Последниеполгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастаетв настоящую", — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатыватьдруг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе.Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.Поклонники часто интересуются,хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать этутему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, ккоторой она пока не готова.