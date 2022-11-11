ВТБ совместно с Московским метрополитеном на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представили новый сервис – оплату проезда по QR-коду с использованием подписки СБП. Проект ..

ВТБ совместно с Московским метрополитеном на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представили новый сервис – оплату проезда по QR-коду с использованием подписки СБП. Проект реализуется совместно с ГУП «Московский метрополитен» и АО «НСПК». После завершения тестирования сервис будет внедрен на турникетах метро. Он обеспечит быстрый проход пассажиров через турникеты без необходимости покупать билеты. Это позволит пассажирам расширить возможности оплаты проезда с помощью смартфонов.Чтобы платить в метро таким образом, необходимо будет оформить «Подписку СБП» в мобильном приложении «Метро Москвы», выбрать приоритетный банк и завершить оформление подписки в его приложении. Во время оплаты проезда пассажиру достаточно открыть приложение «Метро Москвы» в своем смартфоне, получить в нем QR-код и поднести его к считывателю на турникете. Оформление подписки – бесплатное и бессрочное, стоимость проезда при такой оплате – 51 рубль.«В рамках соглашения, подписанного Мэром Москвы С. Собяниным с руководителем НСПК Владимиром Комлевым, мы развиваем Систему быстрых платежей в городском транспорте. Сейчас оплата проезда с помощью СБП на турникетах метро проходит финальное тестирование. После запуска пассажиры снова смогут платить за проезд смартфоном», – сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.«ВТБ оперативно разрабатывает и реализует инновационные платёжные решения для пассажирских перевозок. Помимо банковской карты и Face Pay, проезд в метро теперь можно будет оплачивать с помощью QR-кода. В целом мы считаем дальнейшую разработку методов оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода перспективным направлением», – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.