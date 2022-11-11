Подведены итоги января-октября 2022 года.

За 10 месяцев 2022 года погрузка на сети РЖД во Владимирской области выросла на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По информации пресс-службы Горьковской магистрали, она составила около 1,3 млн тонн.За январь-октябрь было погружено:нефти и нефтепродуктов – 17 тысяч тонн (+66,7% по сравнению с январем–октябрем 2021 года);флюсов – 44 тысячи тонн (+22,5%);строительных грузов – 308 тысяч тонн (+8%);промышленного сырья и формовочных материалов – 527 тысяч тонн (-6,6%);лесных грузов – 66 тысячи тонн (-12,5%);метизов – 80 тысяч тонн (-16,6%).