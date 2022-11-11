12 ноября, отмечается народный праздник – Синичкин день, церковный день памяти священномученика...
12 ноября, отмечается народный праздник – Синичкин день, церковный день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Эта дату в былые времена еще называли праздником охотников.
Своё название праздник получил от сходства народного названия птички – "зинька" - с именами святых, которых особо почитает церковь в этот день.
Так как праздник называется днем синицы, то было принято кормить птиц. Увидеть их 12 ноября считалось большой удачей и сулило счастье и любовь.
Что категорически запрещено делать в этот день?
Охотникам 12 ноября нельзя идти по дороге, через которую перебежал заяц. Это считалось верной приметой к неудаче.
Чтобы красота не покинула молодую девушку, запрещено 12 ноября готовить и есть говядину. Считалось, что незамужним женщинам для того, чтобы привлечь жениха, надо в этот день отведать зайчатины.
Охотникам и рыбакам в этот день нельзя сидеть дома, иначе их будут ждать неудачи в промысловом деле.
Запрещено 12 ноября выгонять из дома залетевшую синичку. Птица символизировала веселье и приход желанных гостей.
Запрещено 12 ноября просить соль взаймы. Считается, что если откажут в Зиновьев день, то скоро случится большая и затяжная ссора с родственником.
Народные приметы в Синичкин день:
Отведать зайчатины девушке — будет красивой и привлекательной для женихов.
Птицы стаями появились у домов — скоро наступят холода.
Синица свистит — день будет ясным.
Сница пищит — ожидайте ночью заморозков.
Заяц дорогу перебежал — к несчастью.
Синица прилетела во двор — к счастью.
Синицы клюют кору с деревьев — погода предстоит дождливой.
Выпал мелкий снег — скоро грянут морозы.
Мёртвая птица рядом с домом — на семью может быть наведена порча.
Волка встретить или увидеть — плохая примета, к несчастью.
Синица в дом залетела — к счастливым новостям или желанным гостям.
Много синиц у кормушки — перед морозом или метелями.
Птицы на подоконнике сидят — скоро выпадет снег.
По небу быстро движутся чёрные тучи — к затяжной непогоде.
Синица села на человека — к большому счастью.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos