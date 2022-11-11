Представители президентского движения провели выездные рейды по нескольким участкам дорог города...

Представители президентского движения провели выездные рейды по нескольким участкам дорог города Владимира. Внимание общественников привлекли те участки, которые были отремонтированы в 2020-2021 гг. по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - часть из них уже покрыта ямами. Об это сообщает пресс-служба ОНФ во Владимирской области.Первая остановка – улица Луначарского. Ремонт был произведен на участке от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе на общую сумму 23,7 млн руб. Срок гарантийного ремонта на асфальтобетонное покрытие, ограждение и опоры здесь составляет пять лет. Однако дорожное полотно на данном участке изрядно поизносилось, есть трещины, выпуклости, провалы, просадка люков и поломанные бордюры.Следующая остановка – ремонт дороги на улице Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе). Здесь появились достаточно глубокая колейность, трещина на асфальте, а бордюры, по мнению общественников, и вовсе не менялись. Сумма контракта составила 37, 4 млн руб.Еще одна остановка – на улице Усти-на-Лабе, по маршруту от улицы Луначарского до улицы Электрозаводская. Здесь есть небольшой участок, где образовались ямы, существуют проблемы с ливневкой. Ремонт данного участка был выполнен на сумму 44, 2 млн руб. Срок гарантии - пять лет.Как сообщил эксперт регионального отделения Народного фронта во Владимирской области Алексей Мокеев: «По данным работам заказчиком выступала администрация города Владимира. Мы будем контролировать, чтобы все выявленные дефекты и недостатки были устранены подрядчиками по гарантии, то есть за свой счет, без привлечения бюджетных средств. Соответствующее обращение направлено в администрацию города».Фото пресс-службы ОНФ во Владимирской области