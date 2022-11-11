О чем разговаривают в семье Ксении Собчак?

О чем разговаривают в семье Ксении Собчак?41-летняя ведущаяи светская леди Ксения Собчак стала мамой в осознанном возрасте. В первом бракес актером Максимом Виторганом она родила сына Платона. Сейчас мальчик живетвместе с мамой и ее новым мужем — актером и режиссером КонстантиномБогомоловым.Недавно КсенияСобчак стала гостем в известном подкасте. Темой разговора стали родительство, отношенияс детьми в школьные годы и возложение надежд на маленького человека. Ксения рассказалао своем опыте.По признанию ведущей,она старается прислушиваться к сыну, но окончательное решение остается за ней.Она планирует дать Платону возможность выбора, при этом, ей бы не хотелосьтворческой профессии для сына. Ксения считает, что профессия артиста развращаетмужчину и делает его капризным. Зрители задались вопросом, как такая позицияложится на деятельность мужа Собчак."Богомолов,кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером ииногда играет", — добавляет Ксения Собчак.Так, сталиизвестны настоящие чувства Богомолова к своим коллегам. Судя по всему, не желаябыть "развращенным", Константин Богомолов сконцентрировался нарежиссерстве.