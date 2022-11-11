В Коврове прошёл семинар, посвящённый работе некоммерческих организаций. Обсуждались вопросы социального проектирования, грантовой поддержки, способы продвижения интересных и общественно значимых идей.

В Коврове прошёл семинар, посвящённый работе некоммерческих организаций. Обсуждались вопросы социального проектирования, грантовой поддержки, способы продвижения интересных и общественно значимых идей.Спикеры отметили, что в следующем году на 10% увеличится объём финансирования Президентского фонда культурных инициатив. В этих фондах ежегодно находят поддержку не только крупные организации, но и небольшие, которые помогают на уровне малых городов и сел. На конкурсной основе они доказывают актуальность своих инициатив. Грантовую помощь успешно применяют и владимирские НКО. В их числе - «Мой адрес - Красная Горбатка» из Селивановского района и «Цвет Жизни» из Суздаля и другие.«Лично знаком и плотно работаем с селивановцами. У них много интересных идей, которые реализуются в социальном секторе. Это полюбившиеся жителям проекты «Продлёнка со смыслом», «Летние кинопоказы», «Новый год по-соседски», «Своих не бросаем» и многие другие», - депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.