Синоптики Владимирской области рассказали какой будет погода в предстоящие выходные. Этой ночью во...

Синоптики Владимирской области рассказали какой будет погода в предстоящие выходные.Этой ночью во Владимире и области ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +7..+9°. Атмосферное давление в пределах нормы.В субботу утром – небольшой дождь. Завтра, 12 ноября, во Владимирской области днем синоптики прогнозируют переменную облачность, +8..10°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 16 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.В воскресенье, 13 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7..+9°, днем +5..+7°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 15 м/с.Со следующей недели во Владимирской области ожидается понижение температуры воздуха. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, а также небольшой снег; ночью и днем 0..+2°, ветер северный, умеренный.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos