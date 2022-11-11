Почти половина россиян страдает беспокойных мыслей о работе в свободное время.

Почти треть россиян считают себя трудоголиками. Об этом сообщают наши коллеги из со ссылкой на результаты опроса, проведённого порталом «Работа.ру».Почти 50% россиян страдают от беспокойных мыслей о работе в свободное время. Около 44% респондентов отвечают, что стабильно работают больше 8 часов в день, а 24% трудятся даже в выходные дни.Всего 14% сообщили, что общаются по рабочим проблемам в свободное время, а 13% опрошенных занимаются реализацией нескольких проектов одновременно. Столько же владимирцев нервничают, когда не трудятся.