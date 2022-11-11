Сообщения об отправлении студентов политехнического колледжа на северо-востоке столицы не подтверждается. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Сообщения об отправлении студентов политехнического колледжа на северо-востоке столицы не подтверждается. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве."Для выяснения всех обстоятельств возможного инцидента на место выехали следователи Бутырского МРСО Москвы", – сказано в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация, что 20 студентов политехнического колледжа отравились газом. Учебное заведение расположено на Бибиревской улице.