Корректировки связаны с двукратным ростом трафика - с 4 000 до 8 000 машин.

Возле Гусь-Хрустального на отрезке с 349 по 350 километры трассы Р-132 «Золотое кольцо» введена новая схема движения. Корректировки связаны с двукратным ростом трафика - с 4 000 до 8 000. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Приоритет получили водители, которые едут по федеральной автомагистрали. На перекрестке обновили разметку и установили дорожные знаки.«На подъезде к перекрестку со стороны Владимира теперь три полосы: две для движения по Р-132 и одна для автомобилей, следующих в Гусь-Хрустальный», - уточнили в Упрдоре.Для повышения безопаности участка дорожники прорабатывают вопрос монтажа освещения.