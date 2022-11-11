Сроки доставки сократятся, обороты местных производителей вырастут. Складской комплекс...

Сроки доставки сократятся, обороты местных производителей вырастут. Складской комплекс “Вайлдберриз” в Собинском районе планируют запустить осенью следующего года. Сегодня в областной администрации прошло подписание договора аренды земельного участка.Логистический комплекс одного из крупнейших в стране интернет-магазинов появится в районе Воршинского поселения. Общая площадь - сто тысяч квадратов, пять тысяч потенциальных рабочих мест, более семи миллиардов инвестиций. Подписанию этого документа предшествовало рамочное соглашение о сотрудничестве. Нынешний договор, по сути, дает компании отмашку на начало строительства. Александр Авдеев отметил: масштабный логистический комплекс внесет значительный вклад в развитие экономики региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы рассчитываем на то, что появление такого комплекса позволит нам развивать другие компании малого, среднего бизнеса, создавать новые рабочие места. Это будут дополнительные налоги и, соответственно, развитие региона. Для нас это очень выгодно.Татьяна Бакальчук, генеральный директор компании "Wildberries":- Следующий этап - это, соответственно, проект. Он у нас, в принципе, типовой, поэтому, я думаю, действительно, все пройдет быстро. И мы готовы, как только сойдет снег, приступить к строительству. Год нам потребовался для того, чтобы провести большую подготовительную работу. Я думаю, что в следующем году осенью мы постараемся разрезать ленточку.