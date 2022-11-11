В середине 70-х Аду Роговцеву знал весь Союз. После роли чекистки в картине Салют,
Мария она получила премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале и
была признана лучшей актрисой по версии журнала Советский экран. А сегодня ее
имя стараются в России лишний раз не упоминать – 85-летняя актриса теперь по
другую сторону баррикад…
В середине 70-х Аду Роговцеву знал весь Союз. После роли чекистки в картине "Салют,
Мария" она получила премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале и
была признана лучшей актрисой по версии журнала "Советский экран". А сегодня ее
имя стараются в России лишний раз не упоминать – 85-летняя актриса теперь по
другую сторону баррикад…
Поливающая сегодня нашу страну грязью Роговцева более двадцати
лет была членом Политбюро и делегатом XXVII съезда КПСС, состояла в Советском комитете
защиты мира. После раскола СССР еще долго снималась в России.
Но после событий 2014
года актриса стала ярой патриоткой Украины и кричала: "Ни за какие деньги я не
откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией
колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали
рабами..."
В итоге за свои
проукраинские высказывания актриса стала персоной нон грата у нас. Зато на родине
она получила звание Героя Украины. Как и София Ротару, которая помогает солдатам ВСУ.
Когда Россия в феврале
начала специальную военную операцию,
Роговцева заявила: "Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их
нужно уничтожать". Весной она возглавила
наблюдательный совет фонда "Мы победим", созданного главнокомандующим
вооруженными силами Украины для координации волонтеров.
Сегодня она ездит на фронт и выступает
перед бойцами ВСУ, призывая там карателей и террористов сражаться и не сдаваться. Она говорит, что поддерживает своим творчеством боевой дух украинских
военнослужащих, а на одной из встреч с бойцами ВСУ вручила ордена "За мужество" военнослужащим, которые, к
слову, сдали донецкому ополчению Донецкий аэропорт.
При этом Роговцева не скрывает, что у нее на почетном месте висит красно-черное необандеровское полотнище с автографами запрещенного
в России "Правового сектора". "На нем ребята расписались – наводчик,
минометчик. Это у меня сейчас самая большая реликвия в доме", – гордится она.
Ада Николаевна сейчас зарабатывает тем, что ездит по активно демилитаризуемой стране с
творческими вечерами. А в конце октября она
выступала в Киеве. Интересно, что в программе "С теми, кого люблю", она
со сцены говорила и на русском языке, читала стихи Марины Цветаевой. А после давала автографы на сине-желтых флагах и обещала "дожить до победы над врагом".
Сегодня на сцену выходит и ее дочь -
Екатерина Степанкова, которая прежде работала в московском театре Роман Виктюка, а
теперь тоже проклинает Россию. В 2020 году в прокат вышел украинский фильм "Восточник", в котором снималась Степанкова. Как утверждают создатели картины, это занимательная история, основанная на реальных фактах из жизни АТО.