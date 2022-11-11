В середине 70-х Аду Роговцеву знал весь Союз. После роли чекистки в картине Салют, Мария она получила премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале и была признана лучшей актрисой по версии журнала Советский экран. А сегодня ее имя стараются в России лишний раз не упоминать – 85-летняя актриса теперь по другую сторону баррикад…

В середине 70-х Аду Роговцеву знал весь Союз. После роли чекистки в картине "Салют,Мария" она получила премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале ибыла признана лучшей актрисой по версии журнала "Советский экран". А сегодня ееимя стараются в России лишний раз не упоминать – 85-летняя актриса теперь подругую сторону баррикад…Поливающая сегодня нашу страну грязью Роговцева более двадцатилет была членом Политбюро и делегатом XXVII съезда КПСС, состояла в Советском комитетезащиты мира. После раскола СССР еще долго снималась в России.Но после событий 2014года актриса стала ярой патриоткой Украины и кричала: "Ни за какие деньги я неоткажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессиейколоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделалирабами..."В итоге за своипроукраинские высказывания актриса стала персоной нон грата у нас. Зато на родинеона получила звание Героя Украины. Как и София Ротару, которая помогает солдатам ВСУ.Когда Россия в февраленачала специальную военную операцию,Роговцева заявила: "Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, ихнужно уничтожать". Весной она возглавиланаблюдательный совет фонда "Мы победим", созданного главнокомандующимвооруженными силами Украины для координации волонтеров.Сегодня она ездит на фронт и выступаетперед бойцами ВСУ, призывая там карателей и террористов сражаться и не сдаваться. Она говорит, что поддерживает своим творчеством боевой дух украинскихвоеннослужащих, а на одной из встреч с бойцами ВСУ вручила ордена "За мужество" военнослужащим, которые, кслову, сдали донецкому ополчению Донецкий аэропорт.При этом Роговцева не скрывает, что у нее на почетном месте висит красно-черное необандеровское полотнище с автографами запрещенногов России "Правового сектора". "На нем ребята расписались – наводчик,минометчик. Это у меня сейчас самая большая реликвия в доме", – гордится она.Ада Николаевна сейчас зарабатывает тем, что ездит по активно демилитаризуемой стране створческими вечерами. А в конце октября онавыступала в Киеве. Интересно, что в программе "С теми, кого люблю", онасо сцены говорила и на русском языке, читала стихи Марины Цветаевой. А после давала автографы на сине-желтых флагах и обещала "дожить до победы над врагом".Сегодня на сцену выходит и ее дочь -Екатерина Степанкова, которая прежде работала в московском театре Роман Виктюка, атеперь тоже проклинает Россию. В 2020 году в прокат вышел украинский фильм "Восточник", в котором снималась Степанкова. Как утверждают создатели картины, это занимательная история, основанная на реальных фактах из жизни АТО.