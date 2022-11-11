О перспективах строительства дороги рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Проектирование Северного обхода Владимира начнётся не раньше 2028 года. О перспективах строительства дороги рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.Обладминистрация дважды обращалась в правительство РФ, но федеральные власти ответили, что вопрос не будет подниматься до 2028 года. Тем не менее Белый дом намерен в 2023 году заказать проект планировки территории, чтобы понять, где предстоит прокладывать дорогу.Ранее чиновники заявляли, что Северный объезд города уже на картах Автодора.«Однако федерации отмечают, что пока не построят М-12, к следующей автомагистрали не приступят», - уточняли владимирские власти.Ранее называлось несколько начала разработки ПСД, но, видимо, в текущих экономических реалиях, инициативу пока придётся спрятать под сукно. До лучших времён.