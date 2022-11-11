Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого иностранного агента тоже получила синий израильский даркон – паспорт.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого иностранного агента тоже получила синий израильский "даркон" – паспорт.Когда в конце августа Алла Пугачева ненадолго возвращалась в родные палестины, то говорила, что, мол, детям надо идти в школу, время онлайн-обучения кончилось. С 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри Галкины ходили в Первую Московскую гимназию. За год обучения там звездные родители должны были выложить 1 680 000 рублей. Но Пугачевой и Галкину сделали небольшую скидку. "Семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% при условии единовременного обучения детей в гимназии", – сообщили в учебном заведении. Таким образом, за учебный год двоих детей Алла и Максим внесли в сентябре 3 192 000 рублей.Но поучиться Лизе и Гарри все равно не удалось. В конце сентября знаменитая мама увезла их на Землю Обетованную. В России Народную артистку СССР хотели проверить по статье УК о дискредитации российской армии — из-за поддержкой пятого супруги, признанного иноагентом. Но она 29 сентября, как говорится, сделала ноги.Теперь же, как судачат друзья певицы, Лиза и Гарри будут учиться в Израиле и адаптироваться там. Им уже, якобы, пригласили хорошего учителя по ивриту, который занимается с детьми Пугачевой на дому. У них-де хорошая склонность к языкам – говорят и на французском, и на английском, поэтому иврит схватывают легко. Что же касается русского языка, то теперь он им вряд ли понадобится – так и останется на уровне второго класса школы...