Удравшая в Израиль Алла Пугачева ведет себя странно.

Удравшая в Израиль Алла Пугачева ведет себя странно.Примадонна недавно в очередной раз покинула Россию и, как поговаривают, теперь с концами. На такие мысли поклонников навел гневный пост, которым Алла Пугачева, можно сказать, порвала отношения с фанатами, назвав соотечественников "рабами".На этот раз певица решила выйти на связь с народом в своем микроблоге. С восторгом она отчиталась о концерте Zivert, на котором побывала в Тель-Авиве. "Красивая, талантливая и умная певица", – оценила творчество артистки сама Примадонна!Вместе с тем пользователи стали размышлять о том, откуда в Алле Пугачевой, которая якобы всегда "давила" молодых коллег, столько любви к какой-то певичке. "На их фоне старается лишний раз засветиться", – предположил кто-то, отметив, что на чужбине жена комика никому не нужна.Более того, в комментариях рассказали, что на концерте Примадонна, мол, общалась со зрителями: здоровалась, фотографировалась и вела беседы. И этот рассказ тоже навел на подозрения народ, ведь, по их мнению, звезда всегда высокомерно относилась к публике.В итоге часть людей обвинила ее в лицемерии, а еще пришла к выводу, что артистка, находясь в Израиле, условно говоря, опустилась на самое дно, так яро демонстрируя любовь к окружающим, которой раньше от нее было не дождаться: мол, в ее положении нет другого выхода."Она с небес на землю сейчас спустилась. Корону сбили, что ей еще остается? Сколько заплатили за рекламу? Теперь есть, чем зарабатывать там Примадонне", – написали пользователи под постом Аллы Пугачевой.