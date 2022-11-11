Муж певицы Наташи Королевой стал гостем нового выпуска популярного ютуб-шоу.

Муж певицы Наташи Королевой стал гостем нового выпуска популярного ютуб-шоу.Поддерживать телов форме и выглядеть моложе помогают регулярные тренировки и правильное питание.Об этом муж Наташи Королевой стриптизер и актер Сергей Глушко, выступающий подпсевдонимом Тарзан, поговорил с ведущими шоу "Женский форум". Кромеэтого, мужчина прилюдно обсудил поведение своих поклонниц и поклонников.По мнению52-летнего подкаченного мужа Наташи Королевой, зависть со стороны фанатов — неправильноеявление. Тарзан считает, что энергию для восхищения чужими людьми лучшепотратить на собственное самосовершенствование: встать с дивана и начатьзаниматься. Он негодующе добавляет, что только через усилие можно стать лучше."Сидят иговорят "вот козлы", а сами дохлые", — унизил фанатов-мужчин Сергей Глушко. Возлюбленный Королевой с досадой дал совет парням: "Идите взал и заработайте себе широкую грудь… Хотите кудри, как у меня — наденьтепарик".Наташа Королева иТарзан вместе уже 19 лет. Возможно, все эти годы Сергей Глушко стремился привитьНаташе полезные привычки. Удивительно, но супруга артиста совершенно не ревнуетего к работе, а наоборот, только поддерживает развитие шоу Тарзана.