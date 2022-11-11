Муж певицы Наташи Королевой стал гостем нового выпуска популярного ютуб-шоу.
Муж певицы Наташи Королевой стал гостем нового выпуска популярного ютуб-шоу.
Поддерживать тело
в форме и выглядеть моложе помогают регулярные тренировки и правильное питание.
Об этом муж Наташи Королевой стриптизер и актер Сергей Глушко, выступающий под
псевдонимом Тарзан, поговорил с ведущими шоу "Женский форум". Кроме
этого, мужчина прилюдно обсудил поведение своих поклонниц и поклонников.
По мнению
52-летнего подкаченного мужа Наташи Королевой, зависть со стороны фанатов — неправильное
явление. Тарзан считает, что энергию для восхищения чужими людьми лучше
потратить на собственное самосовершенствование: встать с дивана и начать
заниматься. Он негодующе добавляет, что только через усилие можно стать лучше.
"Сидят и
говорят "вот козлы", а сами дохлые", — унизил фанатов-мужчин Сергей Глушко. Возлюбленный Королевой с досадой дал совет парням: "Идите в
зал и заработайте себе широкую грудь… Хотите кудри, как у меня — наденьте
парик".
Наташа Королева и
Тарзан вместе уже 19 лет. Возможно, все эти годы Сергей Глушко стремился привить
Наташе полезные привычки. Удивительно, но супруга артиста совершенно не ревнует
его к работе, а наоборот, только поддерживает развитие шоу Тарзана.