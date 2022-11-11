Ученики первой школы Гусь-Хрустального сняли клип для восходящей московской рок-группы...

Ученики первой школы Гусь-Хрустального сняли клип для восходящей московской рок-группы "Комсомольск".В рамках проекта "Киноканикулы" киномастерскую для подростков организовали опытные режиссеры, монтажеры, художники-постановщики, но концепцию клипа, его сюжет и локации для съемок ребята разрабатывали и подбирали сами. Они же руководили съемками и монтировали клип. Процесс занял две недели.Получилась вполне кинематографичная и трогательная история о школьной любви. Ребята, по сути, снялись в роли самих себя, для участия в массовых сценах пригласили одноклассников и даже педагогов, в эпизодах снялись и солистки группы "Комсомольск". Клип "Мое окно" - уже в ротации.