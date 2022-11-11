Ледовый дворец Владимир готовится принять театральную постановку. В конце ноября здесь состоится...

Ледовый дворец "Владимир" готовится принять театральную постановку. В конце ноября здесь состоится премьерный показ спектакля театрального товарищества "Завод" - "Смешные человечки". В его основе - фантастический рассказ Федора Достоевского. На ночной репетиции спектакля побывала наша съемочная группа.Час ночи во Владимире. Ледовый дворец. Город засыпает - просыпаются актеры. И... начинают репетировать. До премьеры нового спектакля остаются считанные дни. Отдыхать - некогда.Руководит творческим процессом белорусский режиссер Андрей Жигур. С театральным товариществом "Завод" он познакомился в начале этого года. На совместный проект - спектакль по рассказу Достоевского согласился сразу. Сначала авторы подготовили "камерную" версию "Смешных человечков". В мае команда презентовала ее на театральном фестивале в Армении. После этого спектакль решили сделать более масштабным.Андрей Жигур, режиссер:- Нам нужна была большая площадка и в какой-то момент придумался лед. Мы его используем как наш образный элемент, не привязываясь к общему пространству, и с пространством ледового комплекса мы скорее боремся, чем под него подстраиваемся.Лед - метафора человеческой хрупкости и уязвимости. Перехода из одного состояния в другое. На него, рассказывает хореограф Дмитрий Абашкин, выйдет пластическая группа из 12 человек.Дмитрий Абашкин, хореограф:- Здесь нет постановочной хореографии - здесь выстроена перформативная линия. Театральная постановка, драматический спектакль - это не шоу на льду, поэтому задача больше актерская, наверное. Через пластику передать разные состояния главного персонажа.Особый смысл несет и звуковое оформление. В постановке задействован хор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Он выполняет функцию "стороннего наблюдателя" - как в античной трагедии.Главную роль в спектакле играет актер областного театра драмы Александр Аладышев. Проект - его инициатива.Александр Аладышев, актер, создатель театрального товарищества "Завод":- Нам показалось, что это очень интересно. Именно Ф. Достоевский, именно сейчас, именно эти темы. Потому что самое главное, в чем наш посыл, не очень хочется сужать это до одной реплики, но это "найти человека в человеке" и что "ты - начало всего". И хорошего, и плохого.Первые показы пройдут во Владимире 18, 19 и 20 ноября. Одними из первых постановку увидят владимирские студенты. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, спектакль для них будет бесплатным.Александра Лебедикова. «Вести-Владимир»