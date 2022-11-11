Актриса и певица Елена Беркова рассказала о непростом характере погибшего Андрея Стоянова.

Актриса и певица Елена Беркова рассказала о непростом характере погибшего Андрея Стоянова.Звезда сериалов"Дылда" и "Склифосовский" актер Андрей Стоянов скончался вМоскве при невыясненных обстоятельствах. Пока медики выясняют причину смерти,все внимание общественности приковано к бывшей супруге артиста — звезде фильмовдля взрослых и певице Елене Берковой.Пара познакомиласьв непростой для Елены период: ей прошлый супруг был объявлен пропавшим безвести. Андрей помог Елене прийти в себя, заботясь и помогая ей в жизни. Вскоре,Беркова и Стоянов начали встречаться.В разговоре сЕлена Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Андрея Стоянова.Мужчина любил выпустить гнев и сорваться на возлюбленную. Иногда, он себясовершенно не контролировал. По этому причине через некоторое время параразошлась.Спустя год Андрейсмог вновь завоевать сердце и любовь Елены, но эмоциональные срывы никуда неушли."Тогда мыпоженились. Все было прекрасно, мы вели здоровый образ жизни… Со временем,срывы вернулись. Видимо, люди не меняются", — с грустью сообщила ЕленаБеркова. Женщина подала на развод и больше с Андреем они не виделись.