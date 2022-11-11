Работы по продлению Сокольнической линии метро продолжается. Конечной станцией красной ветки станет Потапово.

Работы по продлению Сокольнической линии метро продолжается. Конечной станцией красной ветки станет "Потапово".Строительство станции "Потапово" в Новой Москве началось год назад. Сейчас сооружают основные монолитные конструкции и верхнее строение пути, продолжается монтаж инженерного оборудования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, в настоящее время готовность "Потапово" составляет 58%. Строительство станции завершится в 2024 году, уточнил заместитель мэра.Продление Сокольнической линии до "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Воскресенское, Сосенское и городского округа Щербинка."Кроме того, для пассажиров на 20-25 минут сократится время в пути", – подчеркнул заммэра столицы.Открытие новой станции улучшит экологическую обстановку в прилегающих районах. Многие местные жители предпочтут передвигаться на метро – интенсивность движения наземного транспорта снизится, приводит слова Бочкарева официальный сайт столичного Стройкомплекса.Параллельно продолжается строительство новой, Троицкой линии. Она дойдет до городского округа Троицк. На станции "Коммунарка" ветка будет пересекаться с Сокольнической линией.Монолитные работы Троицкой линии: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри".Также завершилась проходка тоннелей между всеми станциями от "Новаторской" в сторону Коммунарки. Ведется благоустройство территории.Троицкая ветка протянется на 40 километров. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Новомосковский и Троицкий округа. В этих районах проживают порядка миллиона человек, а несколько сотен тысяч ездят туда на учебу или работу.Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет выросла в полтора раза. Построено 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.К началу следующего года завершится строительство Большой кольцевой линии. Работы продолжаются на юго-восточном и северо-восточном участках.Новое метрокольцо сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут и создаст новые маршруты поездок.