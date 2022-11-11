Алла Пугачева как всегда отличилась.

Алла Пугачева как всегда отличилась.Примадонна российский эстрады наслаждается старостью за бугром. Артистка вместе с семьей удрала в Израиль, где теперь ведет настоящую светскую жизнь! Накануне Алла Пугачева посетила концерт Zivert, который прошел в Тель-Авиве, и осталась очень довольна выступлением молодой артистки.В своем микроблоге она разместила хвалебный пост, в котором назвала коллегу по творческому цеху "умной" и "талантливой". Правда, певица скрыла то, что было после концерта: как оказалось, со стороны публики ей было уделено внимания намного больше, чем звезде вечера Zivert.В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как Алла Пугачева выходит из здания, где прошло мероприятие. Покидала она его через черный ход, а на улице ее уже ждала толпа поклонников. Люди буквально не давали прохода артистке, сопровождая ее свистом и восторженными воплями. Получается, что Примадонна явилась, так сказать, в чужой дом и устроила настоящую вакханалию, едва не сорвав чужой звездный час.Сложилось впечатление, будто народ был рад больше появлению жены комика нежели выступлению молодой певицы. Со стороны это все же не очень красиво. Напор фанатов был такой силы, что на помощь пришлось звать охрану. Сотрудники службы безопасности и выводили ее из толпы. Впрочем, такое внимание ни чуть не смутило Аллу Пугачеву: всем собравшимся она мило улыбнулась и покинула место.