Главные темы – устойчивое развитие, поддержка российского бизнеса, импортозамещение и кооперация.

Третий «Владимирский инвестиционный конгресс-2022» пройдёт в Суздале с 1 по 3 декабря. Мероприятие состоится на площадке «СУЗДАЛЬ-АРЕНА».Главные темы – устойчивое развитие, поддержка российского бизнеса, импортозамещение и кооперация. Впервые будет организована презентация инвестиционного потенциала 33-го региона.В рамках события состоятся пленарные заседания, тематические секции, круглые столы, будет работать биржа В2В.Подробная информация об участии в Конгрессе размещена по . Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-(920) 620-38-75.