Калининградский зоопарк провел ежегодную акцию Тыква за билет.
Калининградский зоопарк провел ежегодную акцию "Тыква за билет".
Ежегодная акция
"Тыква за билет" прошла в Калининграде на прошлой неделе. Мероприятие
призвано привлечь внимание к зоопарку и его жителям. Условия акции такие: тыква
5 кг дала скидку на взрослый билет, а с тыквой в 3 кг детям и льготным
категориям граждан можно было пройти бесплатно. Сотрудники уточнили, что тыквы
должны были быть хорошего качества.
В этому году
удалось собрать 128 кг тыквы. Полезное лакомство досталось животным — колобусам,
тапирам, патагонским марам, дикобразам и бурым медведям.
"Благодарим
всех, кто не поленился принести, привезти, прикатить в зоопарк тыквы!" — поделились
работники зоопарка.