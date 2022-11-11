Калининградский зоопарк провел ежегодную акцию Тыква за билет.

Калининградский зоопарк провел ежегодную акцию "Тыква за билет".Ежегодная акция"Тыква за билет" прошла в Калининграде на прошлой неделе. Мероприятиепризвано привлечь внимание к зоопарку и его жителям. Условия акции такие: тыква5 кг дала скидку на взрослый билет, а с тыквой в 3 кг детям и льготнымкатегориям граждан можно было пройти бесплатно. Сотрудники уточнили, что тыквыдолжны были быть хорошего качества.В этому годуудалось собрать 128 кг тыквы. Полезное лакомство досталось животным — колобусам,тапирам, патагонским марам, дикобразам и бурым медведям."Благодаримвсех, кто не поленился принести, привезти, прикатить в зоопарк тыквы!" — поделилисьработники зоопарка.