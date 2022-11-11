Сотрудники Ксении Собчак не стали прикрывать ее и выдали все ее поручения.

Сотрудники Ксении Собчак не стали прикрывать ее и выдали все ее поручения.Неделю назад Ксения Собчак была вынуждена начинать новую жизнь, ведь закон коснулся лично ее. Бывшего главного редактора журнала Tatler арестовали по уголовному делу о вымогательстве у главы Рстеха Сергея Чемезова. После этого блондинка спешно покинула Россию, как в тот раз покидала место смертельного ДТП. Судя по всему, почувствовала, что пахнет жареным.Однако несмотря на то, что лично ее пока никто не трогал, дело получает свое развитие. На днях бывший сотрудник Собчак Ариан Романовский решил сдать ее с потрохами, чтобы не отдуваться за все в одиночку. Он назвал Ксению Собчак владелицей телеграм-канала, где вышел пост про Чемезова. Теперь карьера блондинки под угрозой.СМИ опубликовали показания главреда телеграм-канала "Тушите свет" Ариана Романовского и одного из его администраторов Тамерлана Бигаева. Они предъявили трудовые договоры, которые заключали с Ксенией Собчак. Из бумаг следует, что телеграм-каналом владеет именно ведущая. Кроме того, из показаний сотрудников следует, что Собчак давала им задание публиковать новости о Чемезове. Когда скандал получил огласку, Ксения Собчак быстренько "слилась" и открестилась от публикаций.Напомним, 25 октября администратор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler были арестованы по уголовному делу. После этого в доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, а сама блондинка покинула страну. Вскоре выяснилось, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля.