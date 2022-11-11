Николай Караченцов всегда пользовался успехом у женщин.

Николай Караченцов всегда пользовался успехом у женщин.Прежде чем встретить любовь всей своей жизни Людмила Поргина успела дважды побывать замужем. Да, и Николай Караченцов был тоже с солидным багажом, а его данные о его любовных похождениях всплывают даже после смерти.У звезды театра и кино был лучший друг – артист "Ленкома" Борис Чунаев, с которым он тесно общался еще с университета. Ничего не могло их поссорить. И даже девушки! Сейчас заслуженный артист вспоминает, как красавец-актер, от которого сходили с ума многие женщины, увел у него любовь.Как оказалось, Борис Чунаев ухаживал за Людмилой Поргиной – очень уж его зацепили ее "распахнутые синие глаза". Артист думал, что у него есть все шансы и даже не подозревал, что тогда еще молодая звезда может обратить внимание на его лучшего друга. К тому же Николай Караченцов на тот момент встречался с исполнительницей главной роли в комедии "Семь стариков и одна девушка" Светланой Савеловой.Однажды Людмила Поргина пришла на спектакль, в котором выступали оба актера. Борис Чунаев видел, как пристально она смотрит на сцену, и был уверен, что ее взгляд направлен на него, но ошибся."Через некоторое время стало понятно, что Люда интересуется не мной, тогда красивым и свободным, а Колей", – признался друг звезды.Наличие девушки, к слову, не помешало любвеобильному Николаю Караченцову ухлестывать за будущей женой, что в конечном счете привело к свадьбе, на которой Борис Чунаев был свидетелем.