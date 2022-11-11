В подмосковном Дмитрове авто наехало на женщину, после чего она скончалась. Трагедия произошла в семь утра у дома №2 на улице Маркова. Водитель Пежо наехал на 47-летнюю местную жительницу, ..

В подмосковном Дмитрове авто наехало на женщину, после чего она скончалась. Трагедия произошла в семь утра у дома №2 на улице Маркова. Водитель "Пежо" наехал на 47-летнюю местную жительницу, которая в момент происшествия шла по пешеходной дорожке. Об этом сообщает .Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель фургона скрылся с места происшествия, пишет . Его задержали по горячим следам и заключили под стражу. Предположительно, в момент аварии он был нетрезв.