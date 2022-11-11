Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» установлено, что в феврале текущего года 25-летний...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» установлено, что в феврале текущего года 25-летний электромонтер во время работ на производстве, тщательно изучил пульт управления от фасовочно-упаковочного автомата с многообразием различных микросхем, индикаторных ламп, тумблеров и др. Мужчина решил, что из этого оборудования он сможет сделать устройство для своего личного гаража.На протяжении двух месяцев фигурант похищал составные части. И в итоге полностью его разукомплектовал. Работник производства каждый раз прятал детали в своей сумке или карманах.После поступившего в полицию обращения от индивидуального предпринимателя, который оценил кражу в 66 000 рублей, полицейские обнаружили в гараже у 25-летнего электромонтера все пропавшие детали. Их вернули владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com