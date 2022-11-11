Мир шоу-бизнеса встал на новые рельсы, и дочь Аллы Пугачевой готова подстраиваться под реальность.

Мир шоу-бизнеса встал на новые рельсы, и дочь Аллы Пугачевой готова подстраиваться под реальность.Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не желает никому ничего доказывать и живет в свое удовольствие. На днях в Сеть попали снимки, на которых 51-летняя наследника Примадонны предстала в обнимку с молодым красавцем.Кристина Орбакайте за свою звездную карьеру смогла реализоваться не только на эстраде, они в кино. Она сыграла более 30 ролей в кино, не играла разве что в постельных сценах, но теперь и этого Кристина Орбакайте достигла. Речь идет о новом сезоне сериала "Тест на беременность", в котором одну из главных ролей сыграла Кристина Орбакайте.Для новой роли Кристина Орбакайте даже сменила цвет волос и стала жгучей брюнеткой с совершенно новым лицом. Согласно сценарию, дочь Пугачевой играет беспринципную и высокомерную главу перинатального центра Нину Артамонову, которая крутит роман с молодым сослуживцем.Судя по кадрам из трейлера, россияне не раз увидят Орбакайте в постельных сценах, в которых дочь Пугачевой без стыда снимается. В красивом кружевном белье Орбакайте показывает страсть и нежность в кровати с молодым красавцем. Несмотря на то, что раньше бы Орбакайте никогда не согласилась на такое, предложение режиссера Михаила Вайнберга пришлось ей по душе.