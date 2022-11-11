Открытие обновлённого дома культуры прошло десятого ноября в деревне Паново Меленковского района.

Открытие обновлённого дома культуры прошло десятого ноября в деревне Паново Меленковского района. На его реконструкцию в рамках Государственной программы региона «Развитие культуры» из областного бюджета было выделено порядка десяти миллионов рублей.Помимо капитального ремонта самого здания, в учреждении культуры обновили сцену и установили новую мебель. Теперь это современный, тёплый и уютный объект.«Селяне очень ждали его открытия, ведь, в деревне ДК - это общий дом. Здесь не только можно репетировать, радовать земляков концертами, проводить праздники, заниматься в кружках, но и просто встретиться с друзьями, поговорить, попить чайку с домашними пирогами», - поделился впечатлениями в депутат Госдумы Игорь Игошин.В честь открытия дома культуры селяне подготовили небольшой концерт. Выступали местные и приглашённые артисты, были организованы выставка мастеров и чаепитие с пирогами.