Современное общественное пространство в ТиНАО открыли на месте месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20.

Современное общественное пространство в ТиНАО открыли на месте месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20.В российской столице уже который год активно реализуется программа мэра Москвы Сергея Собянина "Мой район". Власти в рамках масштабного проекта занимаются благоустройством улиц, дворов и парков, а также строительством социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, поликлиник и других. В итоге во всех районах появляются новые красивые и комфортные общественные пространства с зонами отдыха и спорта. Они становятся точками притяжения для местных жителей.Семимильными шагами сегодня развивается Новая Москва. К примеру, в поселении Роговском завершилось обустройство парка. Работы проводились в рамках программы "Мой район". Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.Так, современное общественное пространство в ТиНАО открыли на местеместе бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной в районе домов №7-20. Его площадь составила порядка пяти гектаров. Специалисты провели на месте комплексную работу по благоустройству.в частности, они сформировали удобную дорожно-тропиночную сеть для любителей гулять на свежем воздухе или заниматься беговыми упражнениями. Кроме того, на территории появились велодорожки. Поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампа для скейтбординга и воркаут-площадка тоже идеально подойдут для занятий спортом.Любители размеренного времяпрепровождения могут спуститься к родникам, береговую линию реки Чернички тоже обустроили. Идеальным местами для отдыха станут беседки с удобными лавочками и большие качели. В это время малыши смогут развлекаться на новых детских площадках.Территорию общественного пространства теперь освещают современные фонари с энергоэффективными светильниками. Для украшения точки притяжения специалисты установили декоративными фигурами – топиари – в виде животных и растений.Кстати, в парке теперь можно проводить пикники, для этого оборудованы три мангальные зоны. Кроме того, в рамках благоустройства там высадили декоративные кустарники: гортензию, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, а также разбили газон.