Ночью 10 ноября в Суздале 32-летний пьяный водитель ГАЗели на полном ходу врезался в полицейскую машину. В соцсетях опубликовали видео с моментом аварии. ДТП произошло в Суздале в 01:20. По данным

Ночью 10 ноября в Суздале 32-летний пьяный водитель ГАЗели на полном ходу врезался в полицейскую машину. В соцсетях опубликовали видео с моментом аварии. ДТП произошло в Суздале в 01:20. По данным ГИБДД, газелист, ехавший по встречной полосе, протаранил припаркованную полицейскую ГАЗель. В итоге пострадали двое. 35-летняя пассажирка служебного авто и виновник ДТП. Их доставили в