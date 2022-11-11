В Юрьев-Польском районе ФСБ выявила и пресекла противоправную деятельность 47-летнего директора...

В Юрьев-Польском районе ФСБ выявила и пресекла противоправную деятельность 47-летнего директора коммерческой структуры, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.Так, в декабре 2019 года возглавляемое фигурантом общество с ограниченной ответственностью стало победителем электронного аукциона по строительству ФАПа в одном из населенных пунктов Юрьев-Польского района, в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Между указанной коммерческой структурой и ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» был заключен госконтракт по капитальному ремонту ФАПа, в рамках которого необходимо было приобретение и установка нового дизельного генератора немецкого производства, стоимостью 1 065 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.В связи с тем, что на момент проведения работ указанное оборудование на территории РФ отсутствовало, обвиняемый решил заменить его дизельным генератором отечественного производства, который по техническим характеристикам был хуже немецкого и дешевле его по рыночной стоимости.Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, фигурант скрыл от заказчика сведения о реальной стоимости и технических характеристиках отечественного дизельного генератора, который приобрел за сумму в размере 337 000 рублей. При этом он заключил с ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» дополнительное соглашение, с указанием стоимости оплаты данного имущества в размере 1 065 000 рублей. Полученными от разницы стоимости дизельного генератора денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Уже в марте этого года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО ОМВД по Юрьев-Польскому району в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.И в октябре решением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото: https://www.pxfuel.com/en/photos