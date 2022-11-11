В Юрьев-Польском районе прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения...

В Юрьев-Польском районе прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения жилищного законодательства.Постановлением главы администрации Юрьев-Польского района семья обратившегося, состоящая из пяти человек, признана малоимущей и нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соцнайма.Несовершеннолетний сын заявителя является инвалидом с детства, он страдает тяжелой формой хронического заболевания, которое включено в Перечень заболеваний, дающих инвалидам право на дополнительную жилую площадь, в связи с чем, его семье должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма с учетом указанного права ребенка-инвалида.Однако, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в нарушение норм жилищного законодательства, до настоящего времени необходимое жильё семье представлено не было.Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Юрьев-Польского района обеспечить семью благоустроенным жилым помещением по договору социального найма не ниже установленных норм предоставления с учетом права ребенка-инвалида на дополнительную жилую площадь.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos