Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Коммунальные войны Война управляющих компаний и отказ в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Коммунальные войныВойна управляющих компаний и отказ в перелицензировании. Как это отразится на жителях многоквартирных домов?- Всё для ПобедыИ практика, и помощь военнослужащим. Владимирские студентки-швеи изготовили толстовки для мобилизованных.- Театр на льдуСмешные человечки Достоевского на льду во Владимире. Ночная репетиция нового спектакля театрального товарищества "Завод"