Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальные войны
Война управляющих компаний и отказ в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальные войны
Война управляющих компаний и отказ в перелицензировании. Как это отразится на жителях многоквартирных домов?
- Всё для Победы
И практика, и помощь военнослужащим. Владимирские студентки-швеи изготовили толстовки для мобилизованных.
- Театр на льду
Смешные человечки Достоевского на льду во Владимире. Ночная репетиция нового спектакля театрального товарищества "Завод"