«Ольга Розанова: о Владимире и во Владимире». Лекцию с таким названием представили владимирским любителям искусства. Об “амазонке русского авангарда”, как ещё называют художницу,

«Ольга Розанова: о Владимире и во Владимире». Лекцию с таким названием представили владимирским любителям искусства. Об “амазонке русского авангарда”, как ещё называют художницу, слушателям рассказала филолог, переводчик, ученый секретарь Розановского центра Анна Бражкина. Лекция проходила в антураже картин художников и художниц разных эпох из собрания Русского музея. В числе произведений искусства была и картина Ольги