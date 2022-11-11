Во время конфликта обвиняемый до смерти избил пьяного знакомого. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что вечером 26 апреля 2022 года во Владимире в доме 18а по

Во время конфликта обвиняемый до смерти избил пьяного знакомого. За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что вечером 26 апреля 2022 года во Владимире в доме 18а по улице Северная между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт из-за внезапно возникшей личной неприязни. Товарищи находились в состоянии алкогольного опьянения. «Злоумышленник нанес множественные