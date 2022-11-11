Радость после покупки автомобиля длилась не долго. Потерпевший выяснил, что его автомобиль не пригоден к дальнейшей эксплуатации, а продавец отказался возвращать деньги за товар. Об этом

Радость после покупки автомобиля длилась не долго. Потерпевший выяснил, что его автомобиль не пригоден к дальнейшей эксплуатации, а продавец отказался возвращать деньги за товар. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда. При попытке поставить машину на учет владимирскому автомобилисту отказали. Оказалось, что регистрация автомобиля невозможна, т.к. «транспортное средство сварено из двух частей». Найденные недостатки являются