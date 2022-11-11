Владимирская транспортная прокуратура завершила расследование и вынесла постановление по факту...

Владимирская транспортная прокуратура завершила расследование и вынесла постановление по факту загрязнения нефтепродуктами лесополосы в Судогодском районе.Поводом для проверки послужил репортаж "Вестей". В районе железнодорожного перегона станций Волосатая – Нерудная почти на двухстах метрах было обнаружено мазутное пятно. На него наткнулся один из местных жителей. Как сообщает прокуратура, в почве выявлено превышение опасных веществ почти в 160 раз. Начальнику Горьковской дирекции инфраструктуры РЖД назначен штраф, символический - в 10 тысяч рублей. Также железнодорожникам предписано устранить загрязнение. Как нам удалось выяснить, мазутное пятно имеет сорокалетнюю историю. Её поведал бывший машинист, работавший на этом участке в 1982 году. Из-за железнодорожной аварии опрокинулись несколько цистерн с горючим веществом по 120 тонн каждая.Виктор Метелёв, машинист поезда:- Под составом лопнул рельс - была лютая зима. В тот момент там ещё даже были Демидовские рельсы. Представляете, сколько им было лет? Рельс развалился вот на такие участки. Гармошкой сыграли бочки, и мазут разлился на левую сторону.